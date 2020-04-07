У Львівській області горить новояворівське сміттєзвалище

На Львівщині загорілося новоярівське сміттєзвалище.

Про це повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Холод.

На місці працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини в Старичах.

Вогонь по периметру становить близько 2,5 га. Одночасно пожежу намагаються погасити 70 рятувальників.

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Холод повідомив, що є підозра того, що вогонь поширився від паління сухої трави.

– Ситуація під контролем, але горітиме, кажуть рятувальники, як мінімум до завтрашнього обіду, – сказав він.

У ДСНС розповіли, що пожежа сталася на площі 1,8 га.

– Сьогодні ліквідували пожежу на 0,8 га. О 22.00 гасіння призупинено. Завтра з 6.00 продовжиться гасіння, – повідомили в ДСНС.





Нагадаємо, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла лісова пожежа на площі 20 га. За словами рятувальників, загрози населеним пунктам немає.