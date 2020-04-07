За кроссовки и 20 грн: в Житомире подростки зарезали 18-летнего парня

В микрорайоне Крошня в Житомире был найден труп 18-летнего Александра Журавского.

За несколько часов оперативники вышли на след вероятных убийц. Подозреваемые — двое товарищей 17 и 19 лет. Ранее оба попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления, за кражи, а также причастность к преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В отношении одного в суде находится обвинение за совершение разбойного нападения.

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Сейчас оба парня содержаться под стражей за подозрение в убийстве.

По словам 19-летнего Александра, парня убил именно 17-летний Степан. Мать также подерживает сына и просит отпустить его под домашний арест.

Следователи пошагово воспроизводят картину того вечера.

— Александр с приятелем культурно отдыхают на природе возле оврага. Вдруг к ним приближаются двое парней — вроде, со знакомыми лицами. Слово за слово, дай закурить, и у одного из них взблескивает нож. Друзья бросаются убегать, но Александра – догоняют.

Сначала парня раздели, потом били камнями, а напоследок один из нападавших достал нож и перерезал своей жертве горло. Чтобы скрыть тело, товарищи сбросили его в глубокий овраг.

Злоумышленники уходят, забрав у жертвы свитер, кроссовки, мобильный телефон и 20 грн из кармана.

Теперь убийцам Александра Журавского грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики. Могилу для детей убийцы подготовили заранее. Сначала в глухой лес принесли орудие убийства, а потом заманили сюда парня с девушкой.

Злоумышленники битами забили детей до смерти, а тела сбросили в яму, полили бензином и подожгли.