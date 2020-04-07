За кросівки і 20 грн: у Житомирі підлітки зарізали 18-річного хлопця

У мікрорайоні Крошня в Житомирі був знайдений труп 18-річного Олександра Журавського.

За кілька годин оперативники вийшли на слід ймовірних вбивць. Підозрювані – двоє товаришів 17 і 19 років. Раніше обидва потрапляли в поле зору поліції за майнові злочини, за крадіжки, а також причетність до злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Відносно одного в суді знаходиться звинувачення за вчинення розбійного нападу.

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Наразі обидва хлопці утримуються під вартою за підозрою у вбивстві.

За словами 19-річного Олександра, хлопця вбив саме 17-річний Степан. Мати також потримує сина і просить відпустити його під домашній арешт.

Слідчі покроково відтворюють картину того вечора.

– Олександр з приятелем культурно відпочивають на природі біля яру. Раптом до них наближаються двоє хлопців – начебто, зі знайомими обличчями. Слово за слово, дай закурити, і в одного з них зблискує ніж. Друзі кидаються тікати, але Олександра – наздоганяють.

Спочатку хлопця роздягли, потім били камінням, а наостанок один з нападників дістав ніж і перерізав своїй жертві горло. Щоб приховати тіло, товариші скинули його в глибокий яр.

Зловмисники йдуть, забравши у жертви светр, кросівки, мобільний телефон і 20 грн з кишені.

Тепер вбивцям Олександра Журавського загрожує термін аж до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, на Львівщині вбили закохану пару підлітків, яких змушували продавати наркотики. Могилу для дітей вбивці підготували заздалегідь. Спочатку в глухий ліс принесли знаряддя вбивства, а потім заманили сюди хлопця з дівчиною.

Зловмисники битами забили дітей до смерті, а тіла скинули в яму, полили бензином і підпалили.