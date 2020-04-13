Больше всего нарушителей карантина в Днепропетровской области — МВД

С начала карантина в Украине полицейские выписали 6 042 административных протокола за нарушение режима.
Также открыли 56 уголовных производств.
За нарушение карантинных правил самоизоляции составлены 357 административных протокола.
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Административные протоколы составили за нарушение правил карантина в таких регионах:
- в Днепропетровской области — 1008;
- в Киеве — 791;
- во Львовской области — 453;
- в Запорожской области — 398;
- в Одесской области — 303;
- в Харьковской области — 301.
Уголовные производства:
- 30 — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;
- 26 — за нарушения карантинных мероприятий.
Как писали Факты ICTV, в Киеве полиция без всяких объяснений задержала семь человек и даже собаку. Уже в отделении им объяснили — за нарушение карантина, хотя все были в масках.