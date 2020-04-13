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Факты / Происшествия

Больше всего нарушителей карантина в Днепропетровской области — МВД

С начала карантина в Украине полицейские выписали 6 042 административных протокола за нарушение режима.

Также открыли 56 уголовных производств.

За нарушение карантинных правил самоизоляции составлены 357 административных протокола.

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Административные протоколы составили за нарушение правил карантина в таких регионах:

  • в Днепропетровской области — 1008;
  • в Киеве — 791;
  • во Львовской области — 453;
  • в Запорожской области — 398;
  • в Одесской области — 303;
  • в Харьковской области — 301.

Уголовные производства:

  • 30 — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;
  • 26 — за нарушения карантинных мероприятий.

Как писали Факты ICTV, в Киеве полиция без всяких объяснений задержала семь человек и даже собаку. Уже в отделении им объяснили — за нарушение карантина, хотя все были в масках.

Источник: МВД

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