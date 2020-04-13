Больше всего нарушителей карантина в Днепропетровской области — МВД

С начала карантина в Украине полицейские выписали 6 042 административных протокола за нарушение режима.

Также открыли 56 уголовных производств.

За нарушение карантинных правил самоизоляции составлены 357 административных протокола.

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Административные протоколы составили за нарушение правил карантина в таких регионах:

в Днепропетровской области — 1008;

в Киеве — 791;

во Львовской области — 453;

в Запорожской области — 398;

в Одесской области — 303;

в Харьковской области — 301.

Уголовные производства:

30 — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;

26 — за нарушения карантинных мероприятий.

Как писали Факты ICTV, в Киеве полиция без всяких объяснений задержала семь человек и даже собаку. Уже в отделении им объяснили — за нарушение карантина, хотя все были в масках.