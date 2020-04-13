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Найбільше порушників карантину в Дніпропетровській області – МВС

Від початку карантину в Україні поліцейські виписали 6 042 адміністративні протоколи за порушення режиму.

Також відкрили 56 кримінальних проваджень.

За порушення карантинних правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів.

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Адміністративні протоколи склали за порушення правил карантину в таких регіонах:

  • у Дніпропетровській області – 1008;
  • у Києві – 791;
  • у Львівській області – 453;
  • у Запорізькій області – 398;
  • в Одеській області – 303;
  • у Харківській області – 301.

Кримінальні провадження:

  • 30 за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням;
  • 26 – за порушення карантинних заходів.

Як писали Факти ICTV, у Києві поліція без будь-яких пояснень затримала сімох людей і навіть собаку. Вже у відділку їм пояснили – за порушення карантину, хоча усі були в масках.

Джерело: МВС

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