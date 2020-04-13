Найбільше порушників карантину в Дніпропетровській області – МВС

Від початку карантину в Україні поліцейські виписали 6 042 адміністративні протоколи за порушення режиму.
Також відкрили 56 кримінальних проваджень.
За порушення карантинних правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів.
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Адміністративні протоколи склали за порушення правил карантину в таких регіонах:
- у Дніпропетровській області – 1008;
- у Києві – 791;
- у Львівській області – 453;
- у Запорізькій області – 398;
- в Одеській області – 303;
- у Харківській області – 301.
Кримінальні провадження:
- 30 за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням;
- 26 – за порушення карантинних заходів.
Як писали Факти ICTV, у Києві поліція без будь-яких пояснень затримала сімох людей і навіть собаку. Вже у відділку їм пояснили – за порушення карантину, хоча усі були в масках.