Найбільше порушників карантину в Дніпропетровській області – МВС

Від початку карантину в Україні поліцейські виписали 6 042 адміністративні протоколи за порушення режиму.

Також відкрили 56 кримінальних проваджень.

За порушення карантинних правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів.

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Адміністративні протоколи склали за порушення правил карантину в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1008;

у Києві – 791;

у Львівській області – 453;

у Запорізькій області – 398;

в Одеській області – 303;

у Харківській області – 301.

Кримінальні провадження:

30 за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням;

26 – за порушення карантинних заходів.

Як писали Факти ICTV, у Києві поліція без будь-яких пояснень затримала сімох людей і навіть собаку. Вже у відділку їм пояснили – за порушення карантину, хоча усі були в масках.