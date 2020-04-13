Пожар в Чернобыле: хронология, причины, убытки и видео

Пожар в Чернобыльской зоне за 10 дней уже уничтожил 12 бывших сел, добрался до Припяти и приближается к Чернобыльской АЭС.

Что случилось и хронология

4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.

По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли. Уточнить цифру сейчас сложно из-за сильного задымления.

9 апреля полиция эвакуировала граждан, которые проживают в поселке городского типа Полесское, расположенном на территории зоны отчуждения. На прилегающую территорию был ограничен допуск граждан: закрыты КПП на границе зоны отчуждения Полесское и Овруч.

Ситуация по состоянию на 13 апреля

Пожар добрался до Припяти. Фото: Ярослав Емельяненко.

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств в Киевской области.

К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС.

По словам члена общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, ситуация критическая, ведь сейчас огонь движется по направлению ветра — к ЧАЭС.

— Сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов Подлесный, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС, — сообщил Емельяненко.

Пожар и радиация

10 апреля Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности предупредил, что воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, попадет в Киев, но опасности здоровью не несет.

По прогнозным расчетам на 13 апреля, загрязненный воздух преимущественно будет направлен в Северо-восточном направлении, однако, в течение ночи с 13 на 14 апреля, вероятно, может изменить свое направление в сторону Киева.

Причины пожара

Масштабные пожары могли стать причиной поджога травы сталкерами, заявил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

— Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на тропе жизни сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают, — заявил он.

9 апреля правоохранители вручили подозрение 27-летнему злоумышленнику, который ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. По его вине огнем было уничтожено 5 га Котовского лесничества, рассказали в Нацполиции.

Убытки от пожара

В результате пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривень, заявила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова.

Видео пожара в зоне отчуждения ЧАЭС

Спутник NASA 5 апреля сфотографировал, как выглядят пожары в зоне отчуждения ЧАЭС из космоса:

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за поджог травы.