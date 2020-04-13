Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №2339, который предусматривает увеличение штрафов за поджог травы.

За соответствующее решение проголосовали 328 нардепов.

Документ предусматривает следующие наказания:

поджоги леса, травы, камыша за городом — лишение свободы на срок от двух до пяти лет и штраф от 91 800 до 153 000 грн.

загрязнение воздуха — ограничение свободы сроком до трех лет и штраф от 30 600 до 61 200 грн.

пожар в лесу из-за неосторожного обращения с огнем — административная ответственность и штраф от 4 590 грн до 15 300 грн.

сжигание травы и листьев в населенном пункте — административная ответственность и штраф от 3 060 до 6 120 грн.

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Напомним, в последнее время в Украине участились пожары из-за поджога сухой травы.

Так, пожар в Чернобыльской зоне спасатели тушат уже больше недели. Сейчас отдельными очагами горит травяной настил и лесная подстилка на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.