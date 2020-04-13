Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео

Пожежа в Чорнобильській зоні за 10 днів уже знищила 12 колишніх сіл, дісталася Прип’яті та наближається до Чорнобильської АЕС.

Що сталося і хронологія

4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння є через підвищений радіаційний фон на окремих ділянках.

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру нині складно через сильне задимлення.

9 квітня поліція евакуювала громадян, які проживають в селищі міського типу Поліське, розташованому на території зони відчуження. На прилеглу територію було обмежено допуск громадян: закрито КПП на кордоні зони відчуження Поліське і Овруч.

Ситуація станом на 13 квітня

Пожежа дісталася Прип’яті. Фото: Ярослав Ємельяненко.

У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денісовецького лісництв у Київській області.

До гасіння пожеж залучено 366 осіб та 88 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС.

За словами члена громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, директора Chornobyl Tour та Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, ситуація критична, адже нині вогонь рухається за напрямком вітру – до ЧАЕС.

– Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів Підлісний, де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС, – повідомив Ємельяненко.

Пожежа і радіація

10 квітня Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки попередив, що повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, потрапить до Києва, але небезпеки здоров’ю не несе.

За прогнозними розрахунками на 13 квітня, забруднене повітря переважно буде направлене в Північно-східному напрямку, однак, протягом ночі з 13 на 14 квітня, ймовірно, може змінити своє направлення в сторону Києва.

Причини пожежі