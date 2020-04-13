Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео

Пожежа в Чорнобильській зоні за 10 днів уже знищила 12 колишніх сіл, дісталася Прип’яті та наближається до Чорнобильської АЕС.
Що сталося і хронологія
4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
Рятувальники заявили, що труднощі гасіння є через підвищений радіаційний фон на окремих ділянках.
Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру нині складно через сильне задимлення.
9 квітня поліція евакуювала громадян, які проживають в селищі міського типу Поліське, розташованому на території зони відчуження. На прилеглу територію було обмежено допуск громадян: закрито КПП на кордоні зони відчуження Поліське і Овруч.
Ситуація станом на 13 квітня
Пожежа дісталася Прип’яті. Фото: Ярослав Ємельяненко.
У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денісовецького лісництв у Київській області.
До гасіння пожеж залучено 366 осіб та 88 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС.
За словами члена громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, директора Chornobyl Tour та Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, ситуація критична, адже нині вогонь рухається за напрямком вітру – до ЧАЕС.
– Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів Підлісний, де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС, – повідомив Ємельяненко.
Пожежа і радіація
10 квітня Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки попередив, що повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, потрапить до Києва, але небезпеки здоров’ю не несе.
За прогнозними розрахунками на 13 квітня, забруднене повітря переважно буде направлене в Північно-східному напрямку, однак, протягом ночі з 13 на 14 квітня, ймовірно, може змінити своє направлення в сторону Києва.
Причини пожежі
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Спалила 12 сіл і дісталася Прип’яті: що відомо про пожежу в Чорнобилі / 6 фотографий
Масштабні пожежі могли стати причиною підпалу трави сталкерами, заявив член громадської ради при Держагентстві України з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.
– Але є нелегальні відвідувачі, а ці підпали сталися на стежці життя сталкерів. Про ці місця є інформація в соцмережах, де сталкери показують, як вони підпалюють, – заявив він.
9 квітня правоохоронці вручили підозру 27-річному зловмиснику, який заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву. Через це вогнем було знищено 5 га Котовського лісництва, розповіли в Нацполіціі.
Збитки від пожежі
Внаслідок пожеж у зоні відчуження ЧАЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень, заявила в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗО) Катерина Павлова.
Відео пожежі в зоні відчуження ЧАЕС
Супутник NASA 5 квітня сфотографував, як виглядають пожежі в зоні відчуження ЧАЕС із космосу:
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає збільшення штрафів за підпал трави.Теги: Пожежа, Чорнобильська зонаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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