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Факти / Надзвичайні події

Спалила 12 сіл і дісталася Прип’яті: що відомо про пожежу в Чорнобилі

Пожежа в Чорнобильській зоні за 10 днів уже знищила 12 колишніх сіл, дісталася Прип’яті та наближається до Чорнобильської АЕС.

Що сталося і хронологія

4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння є через підвищений радіаційний фон на окремих ділянках.

Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру нині складно через сильне задимлення.

Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео

9 квітня поліція евакуювала громадян, які проживають в селищі міського типу Поліське, розташованому на території зони відчуження. На прилеглу територію було обмежено допуск громадян: закрито КПП на кордоні зони відчуження Поліське і Овруч.

Ситуація станом на 13 квітня

Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео

Пожежа дісталася Прип’яті. Фото: Ярослав Ємельяненко.

У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денісовецького лісництв у Київській області.

До гасіння пожеж залучено 366 осіб та 88 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС.

За словами члена громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, директора Chornobyl Tour та Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, ситуація критична, адже нині вогонь рухається за напрямком вітру – до ЧАЕС.

– Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів Підлісний, де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС, – повідомив Ємельяненко.

Пожежа і радіація

10 квітня Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки попередив, що повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, потрапить до Києва, але небезпеки здоров’ю не несе.

За прогнозними розрахунками на 13 квітня, забруднене повітря переважно буде направлене в Північно-східному напрямку, однак, протягом ночі з 13 на 14 квітня, ймовірно, може змінити своє направлення в сторону Києва.

Причини пожежі

  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
  • Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео
Спалила 12 сіл і дісталася Прип’яті: що відомо про пожежу в Чорнобилі / 6 фотографий

Масштабні пожежі могли стати причиною підпалу трави сталкерами, заявив член громадської ради при Держагентстві України з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

– Але є нелегальні відвідувачі, а ці підпали сталися на стежці життя сталкерів. Про ці місця є інформація в соцмережах, де сталкери показують, як вони підпалюють, – заявив він.

9 квітня правоохоронці вручили підозру 27-річному зловмиснику, який заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву. Через це вогнем було знищено 5 га Котовського лісництва, розповіли в Нацполіціі.

Збитки від пожежі

Внаслідок пожеж у зоні відчуження ЧАЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень, заявила в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗО) Катерина Павлова.

Відео пожежі в зоні відчуження ЧАЕС

Супутник NASA 5 квітня сфотографував, як виглядають пожежі в зоні відчуження ЧАЕС із космосу:

Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео

Пожежа в Чорнобилі: хронологія, причини, збитки і відео

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає збільшення штрафів за підпал трави.

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