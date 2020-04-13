В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели уже десятый день подряд тушат пожары.

Сейчас его уже удалось локализовать — горит травяной настил и лесная подстилка отдельными очагами.

Радиационный фон в г. Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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Однако по расчетам Государственного научно-технический центра по ядерной и радиационной безопасности, движение потенциально загрязненного воздуха может изменить траекторию в сторону Киева.

— По прогнозным расчетам на 13.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс преимущественно будут направлены в Северо-восточном направлении, однако, в течение ночи с 13 на 14 апреля вероятно могут изменить направление в сторону г. Киева.

За прогнозними розрахунками на 13.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас переважно будуть направлені у північно-східному напрямку, проте, впродовж ночі з 13 на 14 квітня імовірно можуть змінити напрямок в сторону м. Києва. pic.twitter.com/0vX9CrwnJj — ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 13, 2020

Ранее космическое агентство NASA опубликовало кадры пожаров в Чернобыльской зоне. Снимки с масштабами возгорания сделанные со спутника..