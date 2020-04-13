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Факты / Происшествия

В Киеве автомобиль МВД насмерть сбил пешехода

Ночью, 13 апреля, на Харьковском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Министерства внутренних дел.

Авто на синих номерах сбило пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Он умер по дороге в больницу.

— Как удалось выяснить с места событий, автомобиль Skoda Octavia на синих номерных знаках (МВД) сбил насмерть пешехода — нарушителя, — говорится в сообщении.

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Во время оформления ДТП в автомобиль МВД въехал Chevrolet. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан патрульными.

В Киеве автомобиль МВД насмерть сбил пешехода / 6 фотографий

Напомним, 24 марта в Днепровском районе Киева водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Автомобиль Renault после наезда на пешеходов еще несколько метров протащил малыша.

Источник: dtp.kiev.ua

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