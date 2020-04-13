Ночью, 13 апреля, на Харьковском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Министерства внутренних дел.
Авто на синих номерах сбило пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Он умер по дороге в больницу.
— Как удалось выяснить с места событий, автомобиль Skoda Octavia на синих номерных знаках (МВД) сбил насмерть пешехода — нарушителя, — говорится в сообщении.
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Во время оформления ДТП в автомобиль МВД въехал Chevrolet. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан патрульными.
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В Киеве автомобиль МВД насмерть сбил пешехода / 6 фотографий
Напомним, 24 марта в Днепровском районе Киева водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Автомобиль Renault после наезда на пешеходов еще несколько метров протащил малыша.
Источник: dtp.kiev.uaPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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