Вночі, 13 квітня, на Харківському шосе в Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Міністерства внутрішніх справ.
Авто на синіх номерах збило пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Потерпілого госпіталізували в критичному стані. Він помер дорогою до лікарні.
– Як вдалося з’ясувати з місця подій, автомобіль Skoda Octavia на Синіх номерних знаках (МВС) збив на смерть пішохода – порушника, – йдеться в повідомленні.
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Під час оформлення ДТП в автомобіль МВС в’їхав Chevrolet. Водій намагався втекти з місця події, але був затриманий патрульними.
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У Києві автомобіль МВС на смерть збив пішохода / 6 фотографий
Нагадаємо, 24 березня у Дніпровському районі Києва водій таксі на пішохідному переході збив жінку з дитиною. Автомобіль Renault після наїзду на пішоходів ще кілька метрів протягнув малюка.
Джерело: dtp.kiev.uaPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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