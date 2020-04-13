У Києві автомобіль МВС на смерть збив пішохода

Вночі, 13 квітня, на Харківському шосе в Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Міністерства внутрішніх справ.

Авто на синіх номерах збило пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Потерпілого госпіталізували в критичному стані. Він помер дорогою до лікарні.

– Як вдалося з’ясувати з місця подій, автомобіль Skoda Octavia на Синіх номерних знаках (МВС) збив на смерть пішохода – порушника, – йдеться в повідомленні.

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Під час оформлення ДТП в автомобіль МВС в’їхав Chevrolet. Водій намагався втекти з місця події, але був затриманий патрульними.