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Факти / Надзвичайні події

Зробив зауваження через відсутність масок: під Одесою побили поліцейського

В Одеській області 23-річний хлопець побив поліцейського за зауваження щодо перебування в громадському місці без маски.

Під час виконання обов’язків підполковник поліції зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які були біля магазину без масок. У цей момент під’їхав хлопець і декілька разів ударив поліцейського в обличчя.

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Підполковника поліції доправили до лікарні, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше в Одесі п’яний хлопець побив дівчину-поліцейську за те, що вона зробила йому зауваження.

Джерело: Нацполіція

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