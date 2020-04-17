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Факты / Происшествия

Из-за непогоды в Украине 155 населенных пунктов остались без электричества

В результате непогоды 16 апреля в Украине были обесточены 155 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Из-за сильных порывов ветра пострадали отдельные регионы Черниговщины, Киевщины, Луганщины, Сумской и Житомирской области.

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— После срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская — 62, Житомирская — 53, Киевская — 26, Луганская — 8 и Сумская — 6, — говорится в сообщении.

Также в службе сообщили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, из-за непогоды в зоне отчуждения ЧАЭС продолжается пожар. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чернобыльские пожары не повысили уровень радиации в Киеве.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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