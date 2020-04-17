Пожары в Чернобыле не способствовали повышению уровня радиации в Киеве. Сейчас в воздухе столицы находятся лишь результаты горения и дым.

Воздух проверяли от Киева до Чернобыля с помощью дозиметра.

— Есть только задымление и загрязнения результатами горения. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0,12 микрозивертов, — говорит мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, по состоянию на утро 17 апреля в Чернобыле отсутствуют возгорания.

— На сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в чернобыльской зоне, полностью потушили. На участках, где есть тление, продолжают работать пожарно-спасательные бригады, — добавил Виталий Кличко.

На месте работают более 100 пожарных, 150 авто, подключена авиация. Как отметил Кличко, значительная часть задымление в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.

Напомним, 16 апреля 2020 года в Чернобыльской зоне снова начался пожар. Возгорание произошло из-за сильного ветра.

Источник: Виталий Кличко