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Факти / Надзвичайні події

Через негоду в Україні 155 населених пунктів залишилися без електрики

Внаслідок негоди 16 квітня в Україні було знеструмлено 155 населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через сильні пориви вітру постраждали окремі регіони Чернігівщини, Київщини, Луганщини, Сумщини та Житомирщини.

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– Через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 155 населених пунктів в 5 областях, а саме: Чернігівська – 62, Житомирська – 53, Київська – 26, Луганська – 8 і Сумська – 6, – сказано в повідомленні.

Також у службі повідомили, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, через негоду у зоні відчуження ЧАЕС продовжились пожежі. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що чорнобильські пожежі не підвищили рівень радіації у Києві.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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