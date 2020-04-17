Пожар в Чернобыле развивается очень быстро — ГСЧС

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильной засухи тушение пожара в Чернобыльской зоне затруднено.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киеве Игорь Шарий.

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Он сообщил, что сейчас человеческих и материальных ресурсов достаточно, однако погодные условия не позволяют работать быстро.

— В связи с сухой зимой мы имеем засухи в пуще, засухи в лесах, и поэтому пожар развивается очень быстро, — сказал Шарий.

Также он отметил, что пожар сейчас локализован.

Напомним, 16 апреля 2020 года в Чернобыльской зоне снова начался пожар. Возгорание произошло из-за сильного ветра.