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Факты / Происшествия

Пожары в Киевской и в Житомирской областях: эксперты заявили об умышленных поджогах

Пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно, считают эксперты.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, существует очень малая вероятность того, что огонь вспыхнул из-за молнии или другого природного фактора.

Подозрение вызывает и тот факт, что пожарам сопутствовал устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы.

В подтверждение своей версии эксперты отмечают, что в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и к западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья — в Ровенской или Житомирской областях  — массовых лесных пожаров не наблюдается.

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Геращенко призвал граждан сообщать в полицию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к поджогам.

Как сообщалось, по состоянию на 18 апреля из-за пожаров в Овручском районе Житомирской области  эвакуировали почти 70 человек. Из 15 очагов возгораний спасатели уже ликвидировали шесть и локализовали пять.

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