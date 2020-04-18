Пожары в Житомирской области: почти 70 человек эвакуировали

По состоянию на 15.00 18 апреля в Овручском районе Житомирской области остаются активные очаги тления, площадь пожара составляет около 2 000 га.

Из зоны пожаров эвакуировали почти 70 человек.

— Сейчас у нас четыре активных фазы тления. Людей эвакуировали в село Гладковичи, сейчас они нашли убежище в местном доме культуры, — сообщает Фактам ICTV пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.

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По словам Юрия Мельника, во время эвакуации возникла сложная ситуация с парой староверов. Они не хотели покидать свой дом, но их все же удалось убедить выехать из опасной зоны.

Сейчас стихия уничтожила 43 дома, еще 38 повреждены. Последние, по информации Юрия Мельника, значительно разрушены, из-за чего в дальнейшем также будут снесены.

Напомним, ранее мы писали о том, угрожают ли пожары в Житомирской области Чернобыльской АЭС.