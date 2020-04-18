Пожежі на Київщині та Житомирщині: експерти заявили про умисні підпали

Пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне, вважають експерти.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко, існує дуже мала ймовірність того, що вогонь спалахнув через блискавку або інший природний фактор.

Підозру викликає і той факт, що пожежі супроводжував стійкий північно-західний вітер, що відносить продукти горіння у бік столиці.

На підтвердження своєї версії експерти зазначають, що в тій же кліматичній ситуації Білорусі, а також на південь, схід і на захід від Києва, а також в інших регіонах українського Полісся – в Рівненській або Житомирській областях – масових лісових пожеж не спостерігається.

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Геращенко закликав громадян повідомляти в поліцію про підозрілих осіб, які можуть бути причетні до підпалів.

Як повідомлялося, станом на 18 квітня через пожежі в Овруцькому районі Житомирської області евакуювали майже 70 осіб. З 15 осередків вогнищ рятувальники вже ліквідували шість і локалізували п’ять.