Пожары в Житомирской области: с воздуха сбросили 48 тонн воды

В Житомирской области продолжает гореть лес. Открытые очаги огня не наблюдаются, однако тлеет трава и пеньки.

Так, по состоянию на 7.00 18 апреля пожарные работали на территориях Выступовицкого лесничества, вблизи сел Рудня и Выступовичи, и Бережестского лесничества, возле села Бережесть. В первом лесничестве площадь пожара составила около 2000 га, во втором — около 700 га.

— Работниками лесного хозяйства создавались минерализованные полосы, говорится в сообщении.

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К тушению привлекли 655 человек и 108 единиц техники, а также три самолета АН-32П, которые совершили шесть сбросов (48 тонн воды).

Напомним, ранее пожарные рассказали, что затрудняет тушение пожаров в Чернобыльской зоне.