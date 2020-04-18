PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Пожары в Житомирской области: с воздуха сбросили 48 тонн воды

В Житомирской области продолжает гореть лес. Открытые очаги огня не наблюдаются, однако тлеет трава и пеньки.

Так, по состоянию на 7.00 18 апреля пожарные работали на территориях Выступовицкого лесничества, вблизи сел Рудня и Выступовичи, и Бережестского лесничества, возле села Бережесть. В первом лесничестве площадь пожара составила около 2000 га, во втором — около 700 га.

— Работниками лесного хозяйства создавались минерализованные полосы, говорится в сообщении.

Читайте: Смог над Киевом не связан с пожарами в Чернобыльской зоне — ГСЧС

К тушению привлекли 655 человек и 108 единиц техники, а также три самолета АН-32П, которые совершили шесть сбросов (48 тонн воды).

Напомним, ранее пожарные рассказали, что затрудняет тушение пожаров в Чернобыльской зоне.

Источник: ГСЧС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка