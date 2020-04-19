Новости ООС: зафиксировано пять обстрелов, есть раненые

Гибридные силы РФ пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил утром 19 апреля.

Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

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— Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, — говорится в сводке.

Также под обстрелами были позиции украинской армии возле Крымского и Лебединского.

По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, 14 апреля 2020 года в ходе п роведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области, произошел взрыв миномета.

Во время взрыва погиб 24-летний старший солдат.