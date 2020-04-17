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Факты / Украина / Общество

Генсек ООН прокомментировал освобождение удерживаемых лиц на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе.

Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

— Генеральный секретарь приветствует взаимное освобождение и обмен пленными, связанные с конфликтом на востоке Украины.

Он выразил надежду, что эта важная гуманитарная акция накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом для достижения большего прогресса, в частности постоянного прекращения огня, — отметил он.

Напомним, 16 апреля в рамках взаимного обмена пленных Украины вернула своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Всего удалось вернуть 20 человек, хотя изначально заявляли о 19.

Фото: Dreamstime

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