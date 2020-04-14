Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, розслідують обставини загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців Збройних сил України.
Це сталося унаслідок порушення правил поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ)
За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11 год. 40 хв. у ході проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета.
Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які перебували неподалік міномета, дістали тілесні ушкодження різного ступеня.
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На Донеччині під час навчань вибухнув міномет – загинув військовий, ще вісім поранені / 4 фотографии
Проводиться огляд місця події, допит учасників та очевидців події, а також слідчі експерименти. Готуються клопотання про призначення відповідних експертиз.
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Джерело: ДБРЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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