На Донеччині під час навчань вибухнув міномет – загинув військовий, ще вісім поранені

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, розслідують обставини загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців Збройних сил України.

Це сталося унаслідок порушення правил поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ)

За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11 год. 40 хв. у ході проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета.

Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які перебували неподалік міномета, дістали тілесні ушкодження різного ступеня.

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