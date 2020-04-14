PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На Донеччині під час навчань вибухнув міномет – загинув військовий, ще вісім поранені

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, розслідують обставини загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців Збройних сил України.

Це сталося унаслідок порушення правил поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ)

За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11 год. 40 хв. у ході проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета.

Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які перебували неподалік міномета, дістали тілесні ушкодження різного ступеня.

Читайте: Covid-19 у ЗСУ: захворіли 19 військовослужбовців

На Донеччині під час навчань вибухнув міномет – загинув військовий, ще вісім поранені / 4 фотографии

Проводиться огляд місця події, допит учасників та очевидців події, а також слідчі експерименти. Готуються клопотання про призначення відповідних експертиз.

Раніше ми писали, чи не підірве Covid-19 боєздатність армії.

Джерело: ДБР

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка