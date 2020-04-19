Новини ООС: зафіксовано п’ять обстрілів, є поранені

Гібридні сили РФ п’ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил вранці 19 квітня.

Внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення.

Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм, озброєння машин піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

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– Свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, – йдеться у зведенні.

Також обстрілів зазнали позиції української армії поблизу Кримського та Лебединського.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 18 квітня наші підрозділи поранили щонайменше одного російського найманця.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року у ході проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета.

Під час вибуху загинув 24-річний старший солдат.