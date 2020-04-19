Пожар в Чернобыле: инженерная техника делает полосы препятствий длиной 320 км

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушить очаги огня вблизи отселенных населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

В лесных массивах работает тяжелая инженерная техника спасателей, пожарные танки Вооруженных сил на Национальной гвардии.

— Этой инженерной техникой создаются минерализованные полосы длиной 320 км, — говорят спасатели.

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Объект Укрытие, хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционирует в обычном режиме.

Пожары в Житомирской области

Утром 19 апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым на вертолете совершили облет районов лесных пожаров в Житомирской области.

Там продолжается ликвидация пожаров на территории государственных лесохозяйственных предприятий Овручского и Народичского районов на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текливка.

Также огонь есть на отдельных участках Народичского спецлесгоспа, что на границе с территорией Овручского района.

— Для главы государства очень важно контролировать работу по минимизации последствий лесных пожаров, — говорит Андрей Ермак.

Пять очагов горения локализованы, а в четырех небольших продолжаются работы по ограничению распространения пожара.

Напомним, правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области — сухие ветры и умышленный поджог.