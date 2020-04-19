По состоянию на утро 19 апреля в зоне отчуждения подразделения ГСЧС продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевського, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств в Киевской области.

В частности, усилия направлены на локализацию четырех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелую инженерная техника и дополнительно восемь путепрокладывателей ВСУ.

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Дополнительно для ликвидации пожаров направлены сводные отряды из семи областей — около 500 человек и более 60 единиц техники.

Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

Факты ICTV рассказывали о том, что организатору пожара в Чернобыльском лесу вручили подозрение.