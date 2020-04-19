PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Пожары в Чернобыле: продолжается ликвидация очагов тления в пяти лесничествах

По состоянию на утро 19 апреля в зоне отчуждения подразделения ГСЧС продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевського, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств в Киевской области.

В частности, усилия направлены на локализацию четырех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелую инженерная техника и дополнительно восемь путепрокладывателей ВСУ.

Читайте: Для тушения пожаров на Житомирщине задействуют тяжелую военную технику

Дополнительно для ликвидации пожаров направлены сводные отряды из семи областей — около 500 человек и более 60 единиц техники.

Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

Факты ICTV рассказывали о том, что организатору пожара в Чернобыльском лесу вручили подозрение.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка