Пожежі в Житомирській області: міністр МВС Аваков назвав дві версії

Правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – сухі вітри та навмисний підпал.

Про це каже міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– Розглядається дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – суховії та навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група фахівців МВС. Ведеться слідство, – каже міністр.

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Суховії – вітри з високою температурою і низькою вологістю повітря. Таке явище притаманне степовій частині Казахстану, хоча інколи поширюється й на інші частини світу.

Від 16 квітня на території Житомирської області пожежа охопила територію в більше 4 тис. гектар.

Як писали Факти ICTV, рятувальники евакуювали мешканців села Гладковичі Овруцького району Житомирської області, де триває масштабна лісова пожежа. Нині вони знайшли притулок у місцевому будинку культури.