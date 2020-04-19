PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежі в Житомирській області: міністр МВС Аваков назвав дві версії

Правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – сухі вітри та навмисний підпал.

Про це каже міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– Розглядається дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – суховії та навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група фахівців МВС. Ведеться слідство, – каже міністр.

Читайте: Пожежі на Київщині та Житомирщині: експерти заявили про умисні підпали

Суховії – вітри з високою температурою і низькою вологістю повітря. Таке явище притаманне степовій частині Казахстану, хоча інколи поширюється й на інші частини світу.

Від 16 квітня на території Житомирської області пожежа охопила територію в більше 4 тис. гектар.

Як писали Факти ICTV, рятувальники евакуювали мешканців села Гладковичі Овруцького району Житомирської області, де триває масштабна лісова пожежа. Нині вони знайшли притулок у місцевому будинку культури.

Джерело: МВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка