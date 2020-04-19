Пожежа в Чорнобилі: інженерна техніка робить смуги перешкод завдовжки 320 км

У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасити осередки вогню поблизу відселених населених пунктів Корогод, Розсоха, Крива Гора та Рудьки.

В лісових масивах працює важка інженерна техніка рятувальників, пожежні танки Збройних сил на Національної гвардії.

– Цією інженерною технікою створюються мінералізовані смуги завдовжки 320 км, – кажуть рятувальники.

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Об’єкт Укриття, сховище відпрацьованого ядерного палива та інші об’єкти Державного агентства з управління зоною відчуження функціюють у звичайному режимі.

Пожежі в Житомирській області

Зранку 19 квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на гелікоптері здійснили обліт районів лісових пожеж у Житомирській області.

Там триває ліквідація пожеж на території державних лісогосподарських підприємств Овруцького та Народицького районів на трьох основних напрямках: район села Виступовичі, села Першотравневе та села Теклівка.

Також вогонь є на окремих ділянках Народицького спецлісгоспу, що на межі з територією Овруцького району.

– Для глави держави дуже важливо тримати під контролем роботу з мінімізації наслідків лісових пожеж, – каже Андрій Єрмак.

П’ять осередків горіння локалізовані, а в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – сухі вітри та навмисний підпал.