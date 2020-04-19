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Факты / Происшествия

Пожары в Житомирской области: министр МВД Аваков назвал две версии

Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области — сухие ветра и умышленный поджог.

Об этом говорит министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области — суховеи и умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД. Ведется следствие, — говорит министр.

Читайте: Пожары в Киевской и Житомирской областях: эксперты заявили об умышленных поджогах

Суховеи — ветры с высокой температурой и низкой влажностью воздуха. Такое явление присуще степной части Казахстана, хотя иногда распространяется и на другие части света.

От 16 апреля на территории Житомирской области пожар охватил территорию в более 4 тыс. гектар.

Как писали Факты ICTV, спасатели эвакуировали жителей села Гладковичи Овручского района Житомирской области, где продолжается масштабный лесной пожар. Сейчас они нашли убежище в местном доме культуры.

Источник: МВД

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