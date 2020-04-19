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Факты / Происшествия

Владельцы земель, которые горели в пожарах, могут понести ответственность — Данилов

Владельцы земли, которые могут быть причастны к лесным пожарам в Житомирской области, понесут ответственность.

Если эта версия подтвердится, пишет Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов у себя на Facebook.

Секретарь СНБО в воскресенье вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, главой МВД Арсеном Аваковым и председателем Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным облетели места пожара на вертолете.

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После этого они провели рабочее совещание.

— На совещании рассматривался, в частности, вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать, — подчеркнул Данилов.

Напомним, правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области — сухие ветры и умышленный поджог.

Источник: Алексей Данилов

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