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Факти / Надзвичайні події

Власники земель, які горіли у пожежах, можуть понести відповідальність – Данілов

Власники землі, які можуть бути причетні до лісових пожеж у Житомирській області, понесуть відповідальність.

Якщо ця версія підтвердиться, пише Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов у себе на Facebook.

Секретар РНБО у неділю разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, главою МВС Арсеном Аваковим та головою Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним облетів місця пожежі на вертольоті.

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Після цього вони провели робочу нараду.

– На нараді розглядалося, зокрема, питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не змусять себе чекати, – підкреслив Данилов.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – сухі вітри та навмисний підпал.

Джерело: Олексій Данілов

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