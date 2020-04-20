В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

В Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
К правоохранителям обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы.
Чтобы скрыть свою причастность, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. Пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы.
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Известно, что 41-летний задержанный ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области расстреляли мужчину.