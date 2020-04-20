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Факты / Происшествия

В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

В Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

К правоохранителям обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы.

Чтобы скрыть свою причастность, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. Пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы.

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  • В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры
  • В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры
  • В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры
  • В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры
  • В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры
  • В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры
В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры / 3 фотографии

Известно, что 41-летний задержанный ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области расстреляли мужчину.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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