В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли более 16 человек.

Среди погибших оказалась сотрудница полиции, еще один представитель правоохранительных органов госпитализирован с ранениями, не угрожающими его жизни.

По данным полиции, вечером 18 апреля, 51-летний Габриэль Уортман открыл огонь по людям в городе Портапик, примерно в 130 км к северу от Галифакса — столице провинции.

После стрелку удалось скрыться на автомобиле. Его разыскивали в течение 12 часов.

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Мужчину задержали на заправке, а позже сообщили, что преступник мертв. Деталей о гибели Уортон в полиции не сообщили.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это ужасной ситуацией, а премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнил сказал журналистам, что это один из самых нелепых актов насилия в истории провинции.

Ранее в американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния на закрытой вечеринке произошла стрельба.

Как следствие, погибли шесть человек, среди жертв есть несовершеннолетние.

Источник: CBC