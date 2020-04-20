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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири

У Солом’янському районі Києва поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у перехожих з вікна власної квартири. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

До правоохоронців звернулася мешканка столиці та повідомила про те, що на вулиці Академіка Стражеска чути постріли.

Щоб приховати свою причетність, правопорушник закопав зброю у вазон з рослинами. Пістолет, а також три стріляні гільзи з-під гумових куль, які знайшли біля під’їзду будинку, експерти вилучили та направили на проведення балістичної експертизи.

Читайте: У Канаді сталася стрілянина – щонайменше 16 загиблих

  • У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири
  • У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири
  • У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири
  • У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири
  • У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири
  • У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири
У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири / 3 фотографии

Відомо, що 41-річний затриманий раніше відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області розстріляли чоловіка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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