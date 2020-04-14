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Факты / Происшествия

Сдавал квартиры в аренду: на Киевщине расстреляли мужчину

Жители Боярки не сразу поняли, почему к ним съехалось столько полиции. И уже от правоохранителей они узнали, что произошло убийство.

Первыми заподозрили неладное родственники. По телефону мужчина не отвечал, поэтому они отправились на поиски. И нашли его — насквозь прошитого пулями. У лестницы собственного гаража.

— Тело с огнестрельным ранением головы и туловища обнаружила его жена. Она сообщила в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалисты, — рассказывает пресс-секретарь полиции Киевщины Виталия Грохольская.

Жертва расстрела 36-летний мужчина. В гараже он оборудовал мини-спортзал.

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Место преступления — непроходимое и малолюдное. Поэтому полиция пока не нашла важных свидетелей. А самое страшное, что здесь часто звучат выстрелы. Жители рассказывают, что в соседнем лесу устроили настоящий тир.

Однако полицейские рассказывают, что это могло быть заказное убийство или криминальные разборки. Есть версия, что мужчину расстреляли ради двух квартир, которые он сдавал в аренду.

Ранее в Днепропетровской области в городе Кривой Рог на берегу реки местный житель обнаружил мешок с трупом.

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