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Факты / Происшествия

Бои на Донбассе: погиб украинский военный, есть раненые

20 апреля в боях на Донбассе погиб украинский военный, гибридные силы РФ 13 раз нарушили режим Тишина.

Ранения получили трое украинских военных, сообщает штаб ООС.

— В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, — пишут в штабе.

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Боевики вели обстрел Авдеевки, Тарамчука, Дослидного, Песков, Шумов, Гнутово и Марьинки в Донецкой области. Также бои шли в районе села Крымское Луганской области.

По предварительным данным разведки, украинские военные уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили.

Как писали Факты ICTV, в течение 20 апреля оккупанты трижды открывали огонь. Обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы у населенного пункта Южное.

Источник: Штаб ООС

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