На Донбассе погиб военный ВСУ, еще двое ранены

В результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Им оказали необходимую помощь и эвакуировали в военное медицинское учреждение. Еще один украинский военный получил ранения, не совместимые с жизнью.

В течение 20 апреля оккупанты трижды открывали огонь. Обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы возле населенного пункта Южное.

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Кроме того, по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Вблизи Марьинки враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, на Пасху боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, трое военных были ранены.

Источник: ООС