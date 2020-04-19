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Факты / Украина / Общество

Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте празднуют Пасху

В штабе Операции объединенных сил показали, как празднуют Пасху на фронте.

Пасхальное утро украинские защитники встретили в окопах на передовой и на боевых позициях.

— Христос Воскрес — традиционное Пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отражению и сдерживания российской вооруженной агрессии, — пишут в штабе.

  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
  • Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте праздновали Пасху
Маски, паски и Христос Воскрес: как на фронте празднуют Пасху / 7 фотографий

Читайте: На Донбассе ранены трое военных

На передовую поехали десятки капелланов вместе с верующими военными вознесли молитву за возвращение мира и процветания страны.

Напомним, вчера гибридные силы РФ пять раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

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