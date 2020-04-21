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Факти / Надзвичайні події

Бої на Донбасі: загинув український військовий, є поранені

20 квітня у боях на Донбасі загинув український військовий, гібридні сили РФ 13 раз порушили режим Тиша.

Поранення отримали троє українських військових, повідомляє штаб ООС.

– Протягом доби противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, які по Мінським домовленостями повинні зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї, – пишуть у штабі.

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Бойовики вели обстріл Авдіївки, Тарамчука, Дослідного, Пісків, Шумів, Гнутового та Мар’їнки на Донеччині. Також бої йшли в районі села Кримське на Луганщині.

За попередніми даними розвідки, українські військові знищили одного окупанта і не менше трьох поранили.

Як писали Факти ICTV, протягом 20 квітня окупанти тричі відкривали вогонь. Обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї були зафіксовані біля населеного пункту Південне.

Джерело: Штаб ООС

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