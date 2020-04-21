На Одещине мать приковала 11-летнюю дочь на железную цепь

В Одесской области мать приковала родную дочь к кровати на железную цепь, нацепила несколько замков и оставила 11-летнюю девочку голодной в одиночестве.

Так с родным ребенком поступила женщина, которая оставила ее в приюте, и только когда девочке было 8 — пожалела и забрала к себе.

В доме 11-летняя Карина жила менее трех лет. Соседи говорят, ребенок был вечно голодным и неухоженным, поэтому постоянно убегала. Мать не придумала ничего лучше, чем посадить ее на цепь.

Между тем сама 43-летняя женщина спокойно шла есть и пить с сожителем и гостями.

Читайте: Оторвали женщине палец: в Киеве судят подозреваемых в убийстве на Печерске

Карина училась в четвертом классе. Школу часто прогуливала. И могла несколько дней бродить, а не возвращаясь домой.

— На улице было минус 12 назад родители были в алкогольном опьянении, ребенка не искали. Она в тот день пришла просто домой, она никуда не бросилась, ни искать ребенка, никуда. Она спала дома со включенным телевизором, — рассказывает председатель сельсовета Алексей Баламутенко.

Тогда чиновники обратились в суд. Биологический отец, который живет в другом селе, сразу отказался от своих прав на ребенка. А вот мать сначала даже умоляла не отбирать дочь. Карина тогда вроде тоже захотела остаться с родной матерью.

Тогда судья дала матери второй шанс. Однако Карина, по-прежнему регулярно убегала из дома. Ведь там ее просто не кормили. Однажды девочка подбила приятеля помочь поймать и приготовить курицу. Дети даже развели костер в чужой заброшенной квартире.

Чужой дом сгорел дотла, а дети убежали. Женщина решила, что дочь для нее — это настоящий груз, поэтому просто заковала Карину, чтобы больше не иметь проблем.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве женщина убила свою дочь в квартире на улице Дегтяревской.