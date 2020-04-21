На Одещині мати прикувала 11-річну доньку на залізний ланцюг

На Одещині мати прикувала рідну доньку до ліжка на залізний ланцюг, нацепила кілька замків та залишила 11-річну дівчинку голодною на самоті.

Так з рідною дитиною вчинила жінка, яка залишила її в притулку, і тільки коли дівчинці було 8 – зжалилася й забрала до себе.

У будинку 11-річна Карина мешкала менше трьох років. Сусіди кажуть, дитина була вічно голодна та недоглянута, тому постійно тікала. Мати не вигадала нічого кращого, ніж посадити її на ланцюг.

Тим часом сама 43-річна жінка спокійно пішла їсти і пити зі співмешканцем та гостями.

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Карина навчалася в четвертому класі. Школу часто прогулювала. І взагалі могла кілька днів блукати, не вертаючись додому.

– На вулиці було мінус 12, батьки були в алкогольному сп’янінні, дитини не шукали. Вона в той день спала просто вдома, вона нікуди не кинулася ні шукати дитину, нікуди. Вона спала вдома з увімкненим телевізором, – розповідає голова Руськоіванівської сільради Олексій Баламутенко.

Тоді чиновники звернулися до суду. Біологічний батько, що мешкає в іншому селі, відразу відмовився від своїх прав на дитину. А от мати спершу навіть благала не відбирати доньку. Карина тоді начебто теж захотіла залишитися з рідною матір’ю.

Тоді суддя дала матері другий шанс. Однак Карина, як і раніше, регулярно тікала з дому. Бо ж там її просто не годували. Одного разу страшенно голодна дитина підбурила приятеля допомогти зловити й приготувати курку. Діти навіть розвели багаття у чужій покинутій оселі.

Чужий будинок згорів ущент, а діти втекли. Жінка ж вирішила, що дочка для неї – то справжній тягар, тож просто закувала Карину, аби більше не мати проблем.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві жінка вбила свою дочку в квартирі на вулиці Дегтярівській.