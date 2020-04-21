Збитки від пожежі у Житомирській області оцінили в 25 млн грн

Орієнтовна сума збитків від лісових пожеж в Житомирській області становить 25 млн грн.

Про це пише голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

Вогонь пройшовся по площі в 4,3 тис. га.

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– Доповів Президенту України Володимиру Зеленському. За попередньою оцінкою, загальна площа збитків складає близько 2 тис. га. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень, – каже Бунечко.

Найбільше постраждалих будинків є в селах Личмани, Магдин, Острови, Середня та Нижня Рудня. Внаслідок пожеж відселили 50 осіб.

Нагадаємо, власники землі, які можуть бути причетні до лісових пожеж у Житомирській області, понесуть відповідальність, якщо ця версія підтвердиться.

Джерело: Віталій Бунечко