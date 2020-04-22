Перевозили тесты на Covid-19: в Мьянме расстреляли сотрудника ВОЗ

В Мьянме обстреляли автомобиль, в котором находились медицинские работники, в том числе сотрудники ВОЗ.

В автомобиле перевозили тесты пациентов с подозрением на коронавирус в Министерство здравоохранения и спорта.

В результате обстрела погиб водитель автомобиля ВОЗ. Также пострадал правительственный работник здравоохранения Мьянмы.

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В ООН заявили, что выясняют подробности случившегося, и выразили соболезнования семье и коллегам погибшего.

В Мьянме зарегистрировано 121 случай заражения коронавирусом, пять из которых оказались смертельными.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли более 16 человек.

Среди погибших оказалась сотрудница полиции, еще один представитель правоохранительных органов госпитализирован с ранениями, не угрожающими его жизни.

Источник: The Myanmar Times