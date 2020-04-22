Перевозили тести на Covid-19: у М’янмі розстріляли співробітника ВООЗ

У М’янмі обстріляли автомобіль, в якому знаходилися медичні працівники, зокрема співробітники ВООЗ.

В автомобілі перевозили тести пацієнтів з підозрою на коронавірус до Міністерства охорони здоров’я та спорту.

Унаслідок обстрілу загинув водій автомобіля ВООЗ. Також постраждав урядовий працівник охорони здоров’я М’янми.

Читайте: У Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири

В ООН заявили, що з’ясовують подробиці того, що сталося, і висловили співчуття родині та колегам загиблого.

У М’янмі зареєстровано 121 випадок зараження коронавірусом, п’ять з яких виявилися смертельними.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок стрілянини в канадській провінції Нова Шотландія загинули понад 16 осіб.

Серед загиблих виявилася співробітниця поліції, ще один представник правоохоронних органів госпіталізований з пораненнями, що не загрожують його життю.

Джерело: The Myanmar Times