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Пытки над младенцами на съемках Дау. Дегенерация: прокуратура завела дело

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное производство из-за видео в сети, на котором демонстрируется участие малолетних в съемках фильма с элементами насилия.

По статьям о пытках и изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, виновным грозит до 10 лет тюрьмы.

Следователи СУ ГУНП в Харьковской области проводят досудебное расследование.

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Напомним, о том, что в съемках фильма Дау. Дегенерация использовали младенцев из украинских детских домов, сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба. Он заявил, что против детей применяли насилие.

Со своей стороны компания Феномен-Украина объяснила, что на съемках фильма присутствовали опекуны детей, а все действия были согласованы с органами опеки.

Источник: Нацполиция

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