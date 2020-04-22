Пытки над младенцами на съемках Дау. Дегенерация: прокуратура завела дело

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное производство из-за видео в сети, на котором демонстрируется участие малолетних в съемках фильма с элементами насилия.

По статьям о пытках и изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, виновным грозит до 10 лет тюрьмы.

Следователи СУ ГУНП в Харьковской области проводят досудебное расследование.

Читайте: На Одещине мать приковала 11-летнюю дочь на железную цепь

Напомним, о том, что в съемках фильма Дау. Дегенерация использовали младенцев из украинских детских домов, сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба. Он заявил, что против детей применяли насилие.

Со своей стороны компания Феномен-Украина объяснила, что на съемках фильма присутствовали опекуны детей, а все действия были согласованы с органами опеки.