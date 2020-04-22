Дау. Дегенерация: на Илью Хржановского подали заявление в полицию

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию с требованием расследовать использование младенцев из украинских детских домов в съемках фильма Дау. Дегенерация.

Против детей применяли насилие, пишет на своей странице в Facebook Кулеба.

— По полученной предварительной информации, в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, которые требуют подтверждения, — отметил Кулеба.















Издевательства над младенцами на съемках Дау. Дегенерация будет расследовать полиция / 4 фотографии

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По словам омбудсмена, он обратился в полицию с требованием расследовать вероятность указанных фактов и установить лиц, которые санкционировали использование детей в съемках фильма.

Дау. Дегенерация

Дети, которые били задействованные в проекте Дау. Дегенерация, действительно из детдома. На съемках присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

Об этом говорится в заявлении компании Феномен-Украина на имя уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы.

Премьера фильма дегенерация российского режиссера Ильи Хржановского состоялась в рамках официальной программы международного кинофестиваля Берлинале в феврале 2020 года. Фильм занял первое место в рейтинге международных кинокритиков.

Дау. Дегенерация является частью 9-часового кино посвященного советскому физику Льву Ландау. Его съемки длились с 2011 года в Харькове.

Напомним, 8 апреля прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух подростков, которые подозреваются в истязании малолетнего ребенка.

Источник: Микола Кулеба