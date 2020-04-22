Тортури над немовлятами на зйомках Дау. Дегенерація: прокуратура завела справу

Прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження через відео у мережі, на якому демонструється участь малолітніх у зйомках фільму з елементами насильства.

За статтями щодо катування та виготовлення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, винним загрожує до 10 років в’язниці.

Слідчі СУ ГУНП в Харківській області проводять досудове розслідування.

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Нагадаємо, про те, що в зйомках фільму Дау. Дегенерація використовували немовлят з українських дитячих будинків, повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він заявив, що проти дітей застосовували насильство.

Зі свого боку компанія Феномен-Україна пояснила, що на зйомках фільму були присутні опікуни дітей, а всі дії були узгоджені з органами опіки.