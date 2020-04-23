Коронавирус в Подольске: полиция на въезде, больницу охраняет 18 нацгвардейцев

18 бойцов Нацгвардии взяли под охрану городскую больницу города Подольск в Одесской области, которая является опорной при приеме больных с подозрением на короновирус.
В городе с 22 апреля ввели дополнительные карантинные меры — установили блокпосты и закрыли город от внешнего мира.
Карантинные посты появились на восьми въездах в город. Здесь круглосуточно будут нести службу сотрудники местного отдела полиции, службы по чрезвычайным ситуациям и медики.
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Через город прекратилось транзитное движение, кроме транспорта критической инфраструктуры и автомобилей жителей города.
— Запрет распространяется на маршрутные автобусы, службы такси и доставщиков товаров, — уточняют в полиции.
В городе работают только продовольственные магазины, аптеки, автозаправочные станции и три отделения банков.
Как стало известно ранее, в Подольске зарегистрировано 37 случаев Covid-19, из них — много среди медперсонала.
Источник: полиция Одесской области