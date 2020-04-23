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Факти / Надзвичайні події

Коронавірус в Подільську: поліція на в’їзді, лікарню охороняє 18 нацгвардійців

18 бійців Нацгвардії взяли під охорону міську лікарню міста Подільськ на Одещині, яка є опорною під час прийому хворих з підозрою на короновірус.

У місті з 22 квітня ввели додаткові карантинні заходи – встановили блокпости та закрили місто від зовнішнього світу.

Карантинні пости з’явились на восьми в’їздах до міста. Тут цілодобово нестимуть службу співробітники місцевого відділу поліції, служби з надзвичайних ситуацій та медики.

Коронавірус в Подільську: поліція на в'їзді, лікарню охороняє 18 нацгвардійців

Читайте: У Подільськ, де через Covid-19 закрили лікарню, ввели Нацгвардію

Через місто припинився транзитний рух, крім транспорту критичної інфраструктури та автомобілів жителів міста.

– Заборона розповсюджується на маршрутні автобуси, служби таксі та доставки товарів, – уточнюють в поліції.

У місті працюють тільки продовольчі магазини, аптеки, автозаправні станції і три відділення банків.

Коронавірус в Подільську: поліція на в'їзді, лікарню охороняє 18 нацгвардійців

Як стало відомо раніше, у Подільську зареєстровано 37 випадків Covid-19, з них – багато серед медперсоналу.

Джерело: поліція Одеської області

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