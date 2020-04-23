23 апреля во второй половине дня в Житомирской области возник пожар, который приобрел угрожающие масштабы.

Пожар возник в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза.

На его локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с четырьмя автоцистернами, работает авиация.

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На помощь прибывают пожарные из соседних лесхозов.

В это же время происходит тушение огня в Веледницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.

Напомним, с 14 апреля в Житомирской области продолжаются пожары в разных лесничествах. Периодически их удается ликвидировать, но они появляются опять. Причиной называют сжигание сухостоя.

Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Соответствующее решение было принято на заседании 22 апреля.

Источник: Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства